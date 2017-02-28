ناصر العنزي

من الأقوال الشائعة في لعبة كرة القدم «إلعب عدل» وتقال للاعب الذي يلجأ للخشونة والضرب الخفي، العب عدل يقولها اللاعبون عندما تصل المباراة إلى مراحل محتدمة من النقاش، وفي إحدى مباريات الدوري في مواسم الثمانينيات ضرب مدافع التضامن القوي مبارك مرزوق مهاجم السالمية مبارك سلمان فقال له «إلعب عدل» فرد عليه «هذا الميدان يا حميدان»، وأكثر اللاعبين تعرضا للخشونة النجم السابق فتحي كميل لكثرة مراوغته وإمتاعه الحضور وكان لا يرد على من يضربه ويقوم سريعا للمراوغة مرة أخرى، وبينما كان يمارس هوايته على الجناح الأيمن في مراوغة مدافع فريق الشباب أكثر من مرة استوقفه الأخير وقال له معاتبا «إلعب عدل ياخي».

ومن المهاجمين السابقين الذين لا يخشون إرهاب المدافعين وضرباتهم من الخلف النجم السابق فيصل الدخيل وكان المدافعون يقولون له «العب عدل» إذا رد ضرباتهم بضربة منه، وفي هجوم الكويت برز صلاح الحساوي كمهاجم قناص يتصارع كثيرا مع الخصوم خصوصا في الكرات العالية، ويستخدم كوعه في حماية نفسه عند المشاركة في الهواء وينطبق عليه المقولة المشهورة «إلعب عدل».

وفي الجانب الآخر فإن الجماهير تغضب من المهاجم الذي يكرر إضاعة الفرص وتصرخ غاضبة «إلعب عدل»، وعندما يسجل بعد ضياع الفرص يقولون «تو الناس»، وسجل مهاجم الأزرق السابق جاسم الهويدي رقما قياسيا في إضاعة الفرص في مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج الحادية عشرة في الدوحة عام «١٩٩٢»، وجاءت المباراة عكس مجرياتها تماما وكان الأزرق يومها هو الأفضل في الشوط الأول وأضاع الهويدي وحده «٤» فرص محققة للتسجيل ومثلها أيضا في الشوط الثاني وخرج الأزرق خاسرا «0/4»، وصرخ خالد الحربان يومها كثيرا «إلعب عدل يا الهويدي».