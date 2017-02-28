«تمنيت لو حدث خطأ الأوسكار في يوم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الأميركية الأخيرة»
الممثل بيلي كريستال معقبا عبر «تويتر» على الخطأ الذي حدث في حفل الأوسكار الـ 89 بإعلان فوز فيلم
«لا لا لاند» بالخطأ مكان «مونلايت»
«من غير المألوف لرجال الطبقة العليا في بريطانيا ارتداء المجوهرات»
خبير الإيتيكيت ويليام هانسن كاشفا عن السبب الحقيقي لعدم ارتداء ويليام خاتم الزواج، مؤكدا انه من غير المألوف لرجال الطبقة العليا في بريطانيا ارتداء المجوهرات، كما أن هذا التقليد اشتمل قديما على عدم ارتدائهم حتى ساعات اليد، لكن القواعد أصبحت أقل صرامة واقتصر الأمر على عدم ارتداء المجوهرات فقط اليوم. وقد أثارت صور كثيرة للامير ويليام وأصبعه خال من خاتم الزواج فضول البعض وسؤالهم.
«في فرقتنا الموسيقية وعلى أيامنا كنا نرتدي ملابس محتشمة»
الفنانة نيكول شيريزنيغر تحكي عن أيام مشاركتها في الفريق الغنائي «بوسي كات دولز» وتنتقد الفرق الموسيقية الشبابية الحالية التي تغالي في العري والابتذال.
«زواجنا بخير.. ولا أحفل بما يقوله الناس عنا»
الممثلة البريطانية ميشيل كيغان (30 عاما) عن إشاعة انفصالها عن زوجها مارك رايت، نتيجة لسفرها وانشغالها بالعمل مع مؤسسة «بي بي سي» في عمل درامي جديد.
«على مدى 9 سنوات استطاعت تقليدي وسرقت زوجي»
كارلا جيرمين مطلقة المذيع البريطاني الشهير جيريمي كايل (51 عاما) تتهم مربية أطفالهما فيكي بيرتون (35 سنة) بسرقة زوجها والتسبب في طلاقها منه.
«لا يحق للفنان تقييم نفسه»
الممثلة المصرية مي كساب في حوار بمجلة فنية مؤكدة انها لا تستطيع التحدث عن نفسها سلبا او ايجابا، بل تترك ذلك للجمهور صاحب الحق الوحيد في تقييم نجمته، ان رضي عنها رفعها للسماء واذا لم يرض نزل بها لسابع ارض.
كشف سر خاتم زواج الأمير وليام.. ومطلقة مذيع بريطاني شهير تتهم مربية الأطفال بـ «سرقته».. وزواج ميشيل كيغان «بخير»!