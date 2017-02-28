مبارك الخالدي

طمأن رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي عبدالعزيز المطوع الجماهير العرباوية على سلامة الوضع الصحي للاعبين المصابين وبالأخص مبارك النصار الذي خرج من مستشفى الأميري صباح امس.

وقال المطوع لـ «الأنباء»: «نحمد الله على سلامة النصار بعد أن منّ الله عليه بالشفاء اثر العملية الجراحية العاجلة التي أجريت له»، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتطلع الى عودة اللاعب سريعا الى صفوف الفريق بعد اجتياز البرنامج التأهيلي الخاص المعد لتهيئته.

وأضاف المطوع: «صفوف الفريق حتى تدريب امس مكتملة باستثناء بعض الإصابات الطفيفة لعبدالله الشمالي وأحمد إبراهيم».

واوضح المطوع ان المعنويات العالية للاعبي «الأخضر» ساعدت الجهاز الفني على تجاوز الكثير من المحطات، لافتا الى أن مواجهة كاظمة ستكون من أصعب المباريات في هذه المرحلة أمام خصم جدير بالاحترام.

وفي سياق متصل، علمت «الأنباء» أن ميودراغ طلب تصعيد 3 لاعبين من فريق فئة الشباب (تحت ١٩ سنة) والموافقة على حضورهم التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني في خطوة تهدف الى تعزيز فكرة المنافسة بين اللاعبين للثبات في مراكزهم وكذلك المحافظة على مستوى اللاعبين الثلاثة بعد ظهورهم بشكل لافت في دوري الشباب والذي يحتل فيه العربي المركز الثاني وبفارق نقطة عن التضامن.