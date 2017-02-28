اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الثانية عشرة من دوري VIVA ويضم:



٭ الحارس: بدر الصعنون (الصليبخات).



٭ الدفاع: محمد راشد (العربي)، فهد الهاجري (الكويت)، والاسي كوستا (الصليبخات).



٭ الوسط: علي مقصيد (العربي)، أبوبكر لطوفي (الصليبخات)، يعقوب الطراروة (التضامن)، محمد كمارا (الكويت)، عبدالله ماوي (الفحيحيل).



٭ الهجوم: محمد العازمي (الساحل) ومشعل فواز (النصر).

صح لسانك

عودة التلاحم للإدارة القدساوية ورص صفوف الفريق يسعد الجماهير الأخرى قبل جماهيره من أجل الارتقاء بالتنافس الكروي.

«عساها خيرة»

غلط × غلط

عدم الالتزام في التدريبات بحجة عدم المنافسة على البطولة والابتعاد في الترتيب من شأنه أن يرسخ اللامبالاة عند اللاعبين.

«الانضباط أولا وأخيرا»

عبدالكريم نجم الأسبوع

استحق مدرب الصليبخات أحمد عبدالكريم أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد تغلب فريقه على القادسية ٢-١ في مباراة قدم فيها الصليبخات أداء تكتيكي مميز طوال شوطي المباراة من الناحيتين الهجومية والدفاعية ويحسب لعبدالكريم سعيه وراء الفوز رغم تعادل الأصفر معه في نهاية الشوط الأول وكذلك محافظته على هدف التقدم الثاني.