مبارك الخالدي
طالبت إدارتا النادي العربي والقادسية بمحاسبة اللجنة الأولمبية المعينة لإدارة أعمال اللجنة الأولمبية الكويتية وكذلك اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد الكرة وعدم التجديد لهما وأعلنت الإدارتان تضامنهما في هذا الاتجاه، وكانت ادارتا الناديين قد عقدتا اجتماعا مساء أمس بمقر مجلس ادارة النادي العربي في المنصورية وتردد ان الجانبين بحثا مسألة الانسحاب من الدوري اعتراضا على أداء اتحاد الكرة، وكذلك تدخل «الأولمبية» في أعمال وقرارات اتحاد الكرة، وحضر الاجتماع من الجانب العرباوي رئيس مجلس ادارة النادي جمال الكاظمي ونائبه عبدالعزيز عاشور والأعضاء عبدالرزاق معرفي وحسين عاشور، فيما مثل القادسية أمين السر العام رضا معرفي.