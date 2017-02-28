أصدر مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية البيان التالي: قال الله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ـ البقرة: 190) صدق الله العظيم.

على اثر الأحداث المؤسفة والاعتداء المشين على السيد د.خالد الحسن رئيس لجنة الأطباء من مملكة البحرين الشقيقة في «سباق سيف الأمير للقدرة والتحمل» لمسافة 120 كيلومترا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، في يوم السبت الموافق 25/2/2017، فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية يستنكرون هذا الفعل المخزي والذي لا يمت للأخلاق الرياضية من جهة ولا لأخلاق الشعب الكويتي الأصيل من جهة أخرى، علاوة على ان السباق لم يكن بتنظيم أو بإدارة فنية من قبل أي من لجان نادي الصيد والفروسية إلا أن الحدث أثار حفيظة نخوتنا العربية وأشعل غيرة وحرص أعضاء مجلس إدارة النادي على حفظ كرامة ضيوفنا من دول مجلس التعاون الشقيقة، لذا فإن أعضاء مجلس الإدارة يناشدون الجهات المعنية والمسؤولين في دولة الكويت لاتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة حول هذا الفعل غير اللائق وتوضيح الوضع العام لما بدر من اعتداء واضح وصريح على ضيوفنا وأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذا ما استلزم بيانه.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية