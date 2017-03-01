مبارك الخالدي

انتهت يوم أمس الفترة القانونية السنوية لتسجيل أعضاء جدد في الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وكانت الهيئة العامة للرياضة قد فتحت باب التسجيل وتجديد الاشتراكات منذ الأول من فبراير ٢٠١٧ علما بأن عملية تجديد العضوية مستمرة حتى ٣١ الشهر الجاري، ومن المقرر أن تصدر الهيئة بيانا إحصائيا مفصلا بعدد منتسبي كل ناد بعد الانتهاء من التدقيق على صحة بيانات الانتساب.

الجدير بالذكر أن الإقبال على التسجيل في عضوية الأندية الرياضية شهد انخفاضا ملحوظا السنوات الماضية بسبب عدم الاستقرار الذي تعيشه الرياضة على الصعيدين الداخلي والخارجي.