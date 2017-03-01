الشباب يحل ضيفاً على خيطان في انطلاق الجولة الـ 13

مبارك الخالدي

يتطلع النصر إلى مواصلة عروضه اللافتة هذا الموسم والتقدم لمركز الوصيف عندما يلتقي فريق الساحل وذلك على ستاد نادي الشباب، ويخوض العنابي المباراة وفي جعبته (23 نقطة) في المركز الرابع، بينما يحمل الساحل في جعبته (12 نقطة) وضعته في المركز العاشر، وتشهد الجولة مواجهتين تتسمان بطابع تحسين المراكز، حيث يصطدم التضامن في المركز الثامن (15 نقطة) مع ضيفه الجهراء صاحب المركز التاسع بـ (13 نقطة)، وأخيرا يحل فريق الشباب في المركز الثالث عشر (9 نقاط) ضيفا على خيطان في المركز قبل الأخير (6 نقاط).

العنابي خطوة إلى الأمام

يأمل النصر التقدم في خطوة مهمة وذلك نحو مركز الوصيف عبر تجاوز خصمه فريق الساحل، ويخوض العنابي المباراة قادما من فوز على خيطان 2-1 أثبت من خلاله الفريق ثباته على حالة التوازن التي نجح المدرب ظاهر العدواني في إيجادها بالاعتماد على نخبة من لاعبي الشباب واللاعبين المحترفين.

ويحسب للنصر ولاعبيه تنامي الثقة في النفس المتمثلة باللعب الهجومي أمام فرق الوسط لزيادة غلته من النقاط، ويعول العدواني على مهارة اللاعب مشعل فواز إلى جوار السوري محمود البحر والغاني ايرنسكو بارفو وطلال العجمي ومحمود جمعة.

وفي المقابل يخوض الساحل المباراة منتشيا بتعادله أمام كاظمة 1-1 في مباراة تفوق فيها أبناء المدرب عبدالرحمن العتيبي على انفسهم بعد عودة الهداف محمد العازمي، ويعول العتيبي على حيوية لاعبيه شبيب الخالدي وعلي محسن والتونسي مهدي بن حرب.

التضامن في اختبار الجهراء

وتبدو الإثارة حاضرة في اللقاء الذي يجمع فريقي التضامن والجهراء نظرا للتقارب في المستوى الفني بينهما وفارق النقطتين الذي يفصل بينهما، ويتفوق التضامن في عامل الاستقرار الذي مكن الفريق من بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمير، بينما عانى الجهراء من التذبذب في المستوى لعدم الاستقرار على التشكيلة لأسباب متعددة.

ويدخل التضامن المباراة قادما من فوز معنوي على برقان 2-0، وتضم قائمة الفريق نخبة لافتة من لاعبي الخبرة والمهارة بقيادة الدولي حمد أمان ويوسف العنيزان وسلمان أشكناني والمحترفين اندرسون اوليفيرا ولوكا كريستيان وحميد ميدو.

وعلى الجهة الأخرى يخوض الجهراء المباراة قادما من خسارة لا تقلل من شأنه كانت أمام العربي 2-3، حيث قدم لاعبو المدرب ثامر عناد عرضا مميزا رغم الخسارة يشير إلى تصاعد المستوى الفني للفريق بعد عودة عناصره الأساسية ومنهم حمود ملفي ومحمد سعد وسعد الوليد إلى جوار أحمد حسن والعماني خالد اليعقوب وعبيد رافع.

لقاء تحسين المراكز

وأخيرا يسعى كل من خيطان والشباب إلى تحسين مركزيهما في اللقاء الذي يجمعهما على ستاد ناصر العصيمي ويسود التكافؤ المباراة نظرا للتقارب في المستوى الفني بين الفريقين.