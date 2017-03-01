عبدالعزيز جاسم

يبدو ان كاظمة سيضطر لخوض مواجهة العربي غدا في الدوري بنقص عددي فبعد إيقاف طلال الفاضل وحمد الحربي ويوسف ناصر جاءت الإصابات لتزيد من أوجاع كاظمة خصوصا بعد التعادل مع الساحل 1-1 وخسارة نهائي كأس سمو الأمير على يد الكويت 2-4، فالفريق سيعاني من غياب مؤكد للمدافعين البرازيلي أليكس أليما وعبدالرحمن البناي وبشكل كبير المدافع أيضا ناصر الوهيب بسبب الإصابة ما يعني أن 6 عناصر أساسية سيفقدها الفريق في هذه المواجهة.

وفي السياق نفسه، قدم مدير الكرة عبدالله الدويسان اعتذاره مساء امس عن إكمال المهمة مع الفريق في الوقت الحالي بسبب ارتباطه بدورة خارجية في عمله، وسيحل بدلا منه أمين السر العام في النادي يوسف بوسكندر خلال الفترة المتبقية.

إلى ذلك قدمت إدارة النادي استئنافا رسميا إلى لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة حول عقوبة يوسف ناصر (10 مباريات) وحمد الحربي وطلال الفاضل (8 مباريات)، ومن المتوقع أن يصدر قرار بحقهم مطلع الاسبوع المقبل.