حامد العمران

بشموخ ورأس مرفوع وقف لاعب منتخبنا والقرين للمبارزة يوسف الخرشان، مرددا النشيد الوطني للكويت وعينه على علم الكويت وهو يرتفع وصدره تزين بالميدالية الذهبية وذلك في البطولة الخليجية الخامسة المجمعة في البحرين التي خاض الخرشان غمارها في مطلع فبراير الماضي.

وكان الخرشان قد حقق ذهبيتين، الأولى في الفردي والثانية في الفرق بسلاح سيف المبارزة ايبيه متفوقا على لاعبي المنتخبات الخليجية.

وأعرب الخرشان عن سعادته بتمثيل الكويت خارجيا والمساهمة في رفع علم الكويت في محفل دولي، متمنيا ان يزول الإيقاف عن الرياضة بشكل عام حتى يتسنى للمنتخبات الكويتية العودة إلى الساحة الدولية سواء كانت على المستوى القاري او العالمي، مشيرا إلى أن اللاعبين الكويتيين قادرون على فرض أسمائهم على المستويين العربي والآسيوي لما يضمه أزرق المبارزة بأسلحته الثلاثة من لاعبين مميزين قادرين على اعتلاء منصات التتويج.

وتمنى الخرشان ان يواصل اتحاد اللعبة اهتمامه باللاعبين في الفترة المقبلة وخاصة في الفترة الصيفية بتنظيم معسكرات خارجية لجميع المنتخبات بفئاتها العمرية، وذلك لاكتساب المزيد من الخبرة بالاحتكاك مع لاعبين دوليين، مشيرا إلى ان منتخبنا أقام معسكرا خارجيا في ألمانيا قبل انطلاق البطولة الخليجية وكانت النتيجة السيطرة على الميداليات الذهبية والتربع على العرش الخليجي بجميع فئاته وأسلحته الثلاثة.

وأكد الخرشان ان الفضل بعد الله لوصوله إلى المنتخب هو نادي القرين لتوفيره كل المتطلبات الفنية والإدارية، مبينا انه تتلمذ على ايدي المدرب الوطني حسين ميرزا ومساعده الوطني عمار الشطي، بالإضافة إلى توجيهات والده، متمنيا ان يواصل إنجازاته مستقبلا ويصل إلى أعلى المستويات الفنية.

وشكر الخرشان الرئيس الفخري لنادي القرين احمد الشحومي على تكريمه الشخصي له عقب عودته مباشرة من البطولة الخليجية، معتبرا الشحومي الأب الروحي لجميع لاعبي القرين، كما شكر مجلس إدارة النادي وخص بالذكر مدير اللعبة احمد العمار على متابعته الحثيثة للعبة وتذليله كل العقبات التي تواجه اللاعبين.