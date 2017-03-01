ناصر العنزي

أكد مدير فريق القادسية محمد بنيان استقالته ولا عودة للعمل مرة أخرى بعد إسناد المهمة إلى عضو مجلس الإدارة سعود بوحمد رئيسا لجهاز الكرة، وقال: لقد انتهى عملي مع القادسية بعد أن سعيت بكل ما أملك من جهد لخدمة فريقي في السنوات التي قضيتها في العمل الإداري، ولست بحاجة إلى من يقيم عملي بعد ان اخترت الوقت المناسب للابتعاد ليس تهربا ولكن من أجل مصلحة الفريق الذي دخل في مرحلة تتطلب التكاتف من الجميع، وأنه انتقد مجلس الإدارة اكثر من مرة وهو على رأس عمله فلا مجاملة في العمل.

وأضاف: أنا ابن النادي منذ أن كنت في الناشئين إلى يوم الاعتزال لم أتكاسل ولم أتخاذل عن خدمته ولست بحاجة إلى شهادة من لا يستطيع المواجهة ويغير في أقواله.

وبيّن بنيان انه ذهب إلى مساعد ندا في بيته وطلب منه العودة للفريق للحاجة إليه في هذه الظروف ووجد منه كل التعاون وهذه هي روح لاعبي القادسية في سبيل عودته للتنافس وإسعاد جماهيره، وأكد محمد بنيان انه قراره نهائي ولا رجعة فيه ولن يعود للعمل مرة أخرى في المجال الإداري، وطالب الجماهير القدساوية بضرورة التكاتف والوقوف خلف الفريق الأصفر في الظروف التي يعيشها في الفترة الحالية فهذا الكيان القدساوي لا يتوقف على لاعب أو إداري أو مدرب.