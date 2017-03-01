يحيى حميدان

تشهد صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة إقامة 3 مباريات اليوم ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة، حيث يلعب النصر مع العربي عند الساعة الـ 4:30، ثم يلتقي كاظمة مع القادسية في الـ 6:30، وأخيرا يلعب الكويت مع الجهراء في الـ 8:30.

ويتصدر «الأبيض» و«البرتقالي» ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط لكل منهما، متقدمين على الجهراء (5)، والقادسية (4)، وأخيرا العربي والنصر برصيد 3 نقاط بعد هزيمتهما في جميع المباريات.

ويبدو لقاء كاظمة مع القادسية في غاية الصعوبة والأهمية بالنسبة للفريقين، فيما يسعى الجهراء للتغلب على الكويت الطامح للحصول على لقب الدوري هذا الموسم.