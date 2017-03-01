تنطلق الجمعة المقبل فعاليات بطولة الهيئة العامة للرياضة التي ينظمها نادي الرماية خلال الفترة من 3 الى 5 الجاري، وتشمل منافسات البطولة رماية المسدس والبندقية 10 أمتار والبندقية 50 مترا، وكذلك رماية القوس والسهم الاولمبي، ويشارك بها رماة اكاديمية الشيخ سعد للرماية الاولمبية وفئة الناشئين والناشئات.

من جانبه اكد امين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير الشيخ احمد المنصور ونوابه برياضة الرماية، وذلك من خلال توفير كل الدعم للنادي لضمان النجاح وتشجيعا للرماة لمواصلة الانجازات على الأصعدة المحلية والاقليمية والقارية.

كما اكد العصيمي ان مجلس ادارة النادي يعمل جاهدا على توفير كل ما يهيئ للرماة والراميات اجواء المنافسة الشريفة من اجل الوصول الى المستويات الفنية العالية المميزة، حيث تم تجهيز ميادين اسلحة الرصاص وميدان القوس والسهم، وكذلك تم عمل الخطط الفنية من قبل ادارة الحكام وتوزيع الادوار والمهام على الطاقم الفني والتحكيمي المعني بادارة وتنظيم منافسات البطولة.