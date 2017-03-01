حصل الرامي عاطف الدوسري على المركز الرابع في مسابقة البندقية (10 أمتار) في وضعية (الرقود) ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم لرماية المعاقين التي اختتمت فعالياتها في مدينة العين الإماراتية.

وتمكن الاوكراني كوفالشوك فاسي من انتزاع الميدالية البرونزية بمجموع 211.5 نقطة بعد منافسة قوية مع الرامي الدوسري الذي سجل 210.8 بينما حصل البريطاني رايان كوكبيل على الميدالية الذهبية بمجموع 213 نقطة والسويدي فيليب جونسون على الميدالية الفضية بـ 212.2 نقطة.

وكان الدوسري أحرز الميدالية الذهبية في المسابقة ذاتها بوضعية (الوقوف) السبت الماضي كما سجل رقما عالميا جديدا بتسجيله 253 نقطة.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الوفد المشارك في البطولة خليف القحص بالنتائج التي حققها الرامي الدوسري في كلا المسابقتين وحرصه على الظهور بالشكل المشرف للكويت في هذا المحفل العالمي الذي يشارك فيه نخبة من أبطال العالم والأولمبياد في اللعبة.

وقال القحص في تصريح لـ (كونا) ان احراز الرامي الدوسري المركز الرابع في المسابقة لا يقلل من شأنه في المنافسة كأحد أبطال اللعبة الذين حققوا العديد من الانجازات القارية والعالمية، مشيرا الى ان العامل النفسي اثر على تركيز الدوسري وبخاصة في الدور التمهيدي.

وأضاف ان النادي يعلق آمالا كبيرة على الرامي الدوسري في المشاركات المقبلة، متمنيا التوفيق للجميع في كل ما من شأنه رفعة رياضة المعاقين الكويتية ووصولها الى افضل المستويات والنتائج في مختلف البطولات الرياضية.

وثمن دور الهيئة العامة للرياضة في الكويت على دعمهم اللامحدود لأنشطة النادي ومشاركاته الداخلية والخارجية ومعسكراته التدريبية مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المتنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عن امتنانه لرئيس اتحاد الامارات للمعاقين محمد الهاملي ورئيس اللجنة المنظمة عبدالله الكمالي وجميع المسؤولين واللجان العاملة في البطولة واللاعبين والاداريين الاماراتيين على تعاطفهم الكبير ومشاطرتهم الوفد فرحته بتحقيق الميدالية الذهبية التي تزامنت مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.

وأشاد بالتنظيم المميز للبطولة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة بشكل عام والكويتي بشكل خاص، مؤكدا ان ذلك ليس بغريب على دولة الامارات التي حققت نجاحات لافتة في استضافة مختلف المحافل الرياضية والعالمية.

وهنأ المنتخب الاماراتي على فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات مسابقة البندقية (50 مترا)، مؤكدا ان ذلك كان مسك الختام لهذا التجمع الرياضي العالمي لرماية المعاقين.