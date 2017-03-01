أعلن اتحاد التنس عن تنظيمه بطولة الكويت المفتوحة الثامنة للتنس والتي تنطلق غدا الخميس وتستمر حتى 14 مارس.

وقال رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الشيخ احمد الجابر في تصريح صحافي ان البطولة حظيت هذا العام بمشاركة غير مسبوقة من مواطنين ومقيمين في مختلف الفئات السنية من الجنسين.

وأشار الى ان البطولة ستشهد مشاركة لاعبي التنس من جميع الأندية، موضحا أن اللجنة اضطرت للتوقف عن استقبال مشاركين جدد نظرا لمحدودية عدد الملاعب التي تقام عليها البطولة.

وأعرب عن أمله أن تحقق البطولة النجاح الذي تتطلع إليه اللجنة استكمالا لدورها الكبير في نشر وتطوير لعبة التنس في الكويت.

يذكر ان الفئات المشاركة في البطولة التي ستقام على ملاعب التنس بالاتحاد وملاعب نادي اليرموك هي فردي أشبال تحت 11 و13 سنة وفردي ناشئين تحت 17 وفردي رواد فوق 45 و55 اضافة الى فردي فتيات وسيدات ودبلوماسيين.