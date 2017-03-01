يحيى حميدان

قرر وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان تشكيل لجنة لدراسة حيثيات أزمة نقاط مباراة العربي والكويت ضمن دوري «VIVA» لكرة القدم، وذلك لاتخاذ القرار النهائي حول هذه الأزمة التي شغلت الوسط الرياضي خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها رئيس النادي العربي جمال الكاظمي الى الوزير الروضان مساء امس والتي رافقه خلالها كل من نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح وعضو الادارة العرباوية رائد الزعابي.

وثمن الوزير الروضان، حسب المركز الاعلامي للنادي العربي، سلوك «الأخضر» للطرق القانونية لاسترداد حقوقه.