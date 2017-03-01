يعقوب العوضي

فاز كاظمة على برقان بنتيجة 23-22 في اللقاء الذي جمعهما مساء امس في صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية في افتتاح منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع كاظمة رصيده الى 3 نقاط متساويا فيها مع الكويت في صدارة الترتيب العام، بينما يبقى رصيد برقان خاليا من النقاط، وانتهى الشوط الاول بنتيجة 14-11 للبرتقالي، ادار المباراة الحكمان هاني ابل وثامر اشكنوني.

وشهدت المواجهة عودة حارس «البرتقالي» عبدالعزيز الظفيري للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء ظروفه الخاصة والخارجة عن ارادته.

ولعب كاظمة دون مدربه خلدون الخشتي بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين واعتمد الفريق على الهجمات المرتدة والتصويب من خارج خط التسعة امتار بتألق طلال الياقوت، محمد مراد واحمد عبدالهادي، الى جانب تفعيل الاجنحة من خلال وليد الجيماز ليحسم الفريق الشوط الاول لصالحه بجدارة، ولولا تألق حارس مرمى برقان بتصديه لرميتين جزائيتين لزادت غلة اهداف كاظمة.

ورغم النشاط الذي دب في برقان في الشوط الثاني، الا ان كاظمة تعامل مع المنافس بحرفية نجح معها في حسم المباراة.

عودة الرشيدي

من جانب آخر، عاد حارس مرمى القرين حمد الرشيدي الى صفوف الفريق عشية مواجهته مع السالمية في ثاني مباريات الدوري الممتاز، وكان حمد قد ابتعد عن الملاعب لفترة تجاوزت الموسمين.