أحمد السلامي

أعلن رئيس لجنة المسابقات في اللجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم د.حامد الشيباني عن عودة استئناف دوري المراحل السنية ابتداء من يوم غد الجمعة، وذلك بعد توقفه لعدة أيام بناء على طلب من الأندية لحين الانتهاء من دورة الاسعافات الأولية المقامة حاليا في مركز عبدالله السالم لإعداد القادة.

وقال: سيتم استئناف بطولة دوري الشباب يوم الجمعة على أن يتبعها يوم السبت إقامة مباريات دوري الأشبال أما يوم الأحد فستقام مباريات دوري الناشئين، مشيرا إلى أن التأجيل أدى إلى تغيير مواعيد النهائي بحيث سيكون ختام دوري الشباب في 16 أبريل المقبل أما ختام الناشئين فسيكون في 24 ابريل بينما سيكون ختام دوري الأشبال في 20 أبريل.