عقدت اللجنة الفنية ولجنة المدربين باتحاد الكرة الاجتماع التشاوري الأول للمدربين النخبة، وذلك مساء أول من أمس بمقر الاتحاد.

ترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد سعد الحوطي في حضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات د.حامد الشيباني وأعضاء اللجنتين الفنية والمدربين، ومدربي النخبة صالح زكريا ود. خليفة بهبهاني وعلي الشمري ومحمد كرم ومحمد إبراهيم وراشد بديح وفوزي إبراهيم ومعضد العجمي وأحمد دشتي وأحمد حيدر ومحمد السلمان ود. مساعد الكريباني وعادل عبدالنبي.

شهد الاجتماع مناقشة الحضور لثلاثة محاور رئيسية تمثلت في مناقشة المشاكل التي تواجه المدربين أثناء عملهم، ومناقشة آلية التدريب في الوضع الحالي بالبلاد، ومناقشة وضع المدربين في الوقت الراهن.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تتكون من المدربين النخبة: زكريا ود.بهبهاني والشمري وفوزي إبراهيم وكرم ومحمد إبراهيم وعبدالنبي، على أن تكون مهمتها دعم قرارات اللجنتين الفنية والمدربين في الهيئة العامة للرياضة.



واتفق الحضور على عقد المزيد من الاجتماعات التشاورية في الفترة المقبلة.

من جهته، أكد الحوطي أن دور المدرب في غاية الأهمية، والكل يعمل على تطوير لعبة كرة القدم واللاعبين من خلال تطوير المدربين.



ولفت الحوطي إلى أن المدربين يمرون بمرحلة غير جيدة ناتجة عن تعليق النشاط على المستوى الخارجي، الأمر الذي تسبب في فقد الكثير منهم فرصة انتشار اسمه على المستوى الخارجي.