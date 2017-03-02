يعقوب العوضي

تنطلق منافسات بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة اليوم بإقامة ٤ مباريات، فيلتقي الشباب مع الصليبخات على صالة الفحيحيل، ويلعب الكويت مع الفحيحيل على صالة الساحل، فيما تشهد صالة القادسية مواجهة اليرموك مع العربي وأخيرا يلتقي الجهراء مع الساحل على صالة الكويت، وستقام جميع المباريات عند الساعة 6:30 مساء.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، وتأمل الفرق التي لم تتمكن من الصعود الى الدوري الممتاز او تحقيق أي انجاز في الدوري في تعويض خسارتها بكأس البطولة، وجاءت معظم استعدادات المشاركين محلية.

من جانب آخر، ضاعف اليرموك استعداداته لمواجهة العربي والذي حافظ على بقائه في الممتاز، بينما استمر الكويت على تدريباته اليومية بقيادة المدرب خالد بالعيد لمواجهة الفحيحيل والتي تبدو للوهلة الاولى انها محسومة للكويت بطل الدوري نظرا للفارق المهاري بين عناصر الفريقين، ولكن لا يوجد مستحيل في عالم الرياضة.

ويتطلع الساحل الى تحقيق انجاز يواسي به النفس بعد تراجع مستوى الفريق منذ بداية الموسم الماضي وقد وضع دراغان قائد الجهاز الفني لمساته الأخيرة على اللاعبين والتكتيك الذي سيخوض به المواجهة، اما الجهراء فينظر للمواجهة على انها بداية صحوة تأخرت كثيرا خاصة بعد التراجع الكبير في أداء الفريق.