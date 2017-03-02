حمادة يخوض اختباره الأول مع السالمية في مواجهة الصليبخات





ناصر العنزي

تتطلع الفرق المتنافسة على لقب دوري «VIVA» للثبات على موقفها من المراكز المتقدمة في المواجهات الأربع التي ستقام اليوم في ختام الجولة الـ ١٣، حيث يلعب الكويت متصدر الترتيب (٣١ نقطة) مع الفحيحيل (١٠ نقاط بالمركز الـ 12)، ويستضيف العربي (الثاني بـ ٢٤ نقطة) على ملعبه صباح السالم كاظمة (٢٠ نقطة بالمركز الخامس)، ويلتقي القادسية (الثالث بـ ٢٣ نقطة) مع اليرموك (الحادي عشر بـ ١٠ نقاط) على ملعب ثامر، ويواجه السالمية (السادس بـ ١٨ نقطة) منافسه الصليبخات (السابع بـ ١٥ نقطة) على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.

الأبيض ومهمة سهلة

قياسا على فارق الامكانيات فإن مباراة اليوم ستكون سهلة للكويت إلا إذا تساهل لاعبوه في مواجهة الخصم لذلك سيكون العنوان الكبير للمدرب محمد عبدالله «لا تهاون ولا تساهل» والنقاط الثلاث مطلب أساسي لزيادة الغلة من النقاط والابتعاد بالصدارة، ويملك المدرب الوطني الذي يبحث مع فريقه عن اللقب الرابع في الموسم الحالي، ما يؤهله للفوز من حيث وفرة اللاعبين الأساسيين والاحتياطي الى جانب توافر الرغبة لتحقيق إنجاز بعد ان انفرد الأبيض بالصدارة وبفارق مريح عن اقرب منافسيه العربي والقادسية، أما الفحيحيل فيأتي في ترتيب متأخر «الثاني عشر»، ويبحث عن موقع مطمئن كي يبتعد عن شبح الهبوط ويعلم مدربه ولاعبوه انهم اليوم في مهمة صعبة أمام هجوم الكويت القوي ولكن الكرة تعطي من يعطيها.

الأخضر وكاظمة «قوية»

هذه المواجهة معرضة لكل الاحتمالات فوز احدهما أو تعادلهما أو الخسارة بأهداف كثيرة، الأخضر يدخل المباراة ويده على الزناد مثلما يقول، حيث أصبح بحاجة لكل نقاط مبارياته المقبلة بملاحقة الكويت المتصدر، ويدخل مدرب العرباوي، الصربي ميودراغ جيسك، بلاعبيه الأساسيين الذين عادوا من الجهراء في الأسبوع الماضي بفوز ثمين.

ويعتمد ميودراغ على الثنائي أمين الشرميطي وحسين الموسوي في ترجمة الكرات الاخيرة للفريق الذي يعاني من عدم تنظيم في النواحي الدفاعية ووضح ذلك في المباريات الماضية، ولا شك أن المدرب يعلم ذلك ويسعى لتعديله، أما كاظمة فإن مدربه الروماني فلورين ماتروك قدم كل ما لديه في الموسم الحالي ولم يساعده لاعبوه في تحقيق بطولة حتى الآن، والبرتقالي أصبح بعيدا عن المنافسة عن اللقب لكنه لا يرضى أن يكون بعيدا عن أصحاب القرار لذلك سيدخل كاظمة مباراة اليوم لتحقيق الفوز وله في ذلك عناصر مميزة في الوسط والهجوم مثل ناصر فرج ومشاري العازمي وفابيانو.

الأصفر لإسعاد جماهيره

يعود القادسية للظهور بعد خسارته الأخيرة المفاجئة أمام الصليبخات لإسعاد جماهيره الغاضبة التي لا ترضى بغير المنافسة على الالقاب، والأصفر يستطيع أن يعود لحالته قبل الخسارة الأخيرة التي أخرته عن اللقب، وتضم صفوف الفريق القدساوي عناصر ذات خبرة يمكنها ان تحقق الفوز اليوم بانتظار تعثر المتصدر الكويت للمنافسة على اللقب، ويحتاج الأصفر الى التعاون من جديد ولا تهاون من اللاعبين في التدريبات وداخل الملعب، من جانبه فإن اليرموك في المركز الحادي عشر ويبحث عن تحسين مركزه للابتعاد عن المراكز المتأخرة رغم مواجهته الصعبة اليوم.

السالمية «جديد»

يدخل السالمية «الجديد» بقيادة مدربه عبدالعزيز حمادة من اجل تحسين صورته بعد النتائج الأخيرة التي تطلبت تغيير الجهاز الفني، ولم يكن السالمية سيئا في الموسم الحالي لكنه لم يوفق في بعض المباريات، كما أن الإصابات أثرت على تكامل الفريق وخسر نقاط مهمة أخرته عن الترتيب، وتضم صفوف السماوي عناصر تتميز بالحماسة والقتالية داخل الملعب، أما الصليبخات بإشراف مدربه أحمد عبدالكريم فقد حقق فوزا على القادسية هو الأفضل له في الدوري ساهمت في تحسين موقعه الى المركز السابع ويبحث عن الأمان للابتعاد عن المراكز المتأخرة.