صعد فريقا وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعة الى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية في كرة القدم.

وتمكن فريق وزارة الدفاع من التأهل بعد فوزه على «وزارة التربية» بركلات الترجيح بنتيجة ٦-٥ بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي، فيما صعد «الهيئة العامة للصناعة» بعد فوزه على «جامعة الكويت» بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للقاء بالتعادل ١-١.

وسيلاقي «الهيئة العامة للصناعة» منافسه «وزارة الاوقاف»، فيما يلعب «الدفاع» مع «الكهرباء والماء» في الدور قبل النهائي للبطولة والتي ستقام على ستاد التعليم التطبيقي يوم السبت المقبل.