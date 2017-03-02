يعقوب العوضي

فاز السالمية على القرين بنتيجة ٢٢-١٩ (الشوط الأول ١٢-٨) في المباراة التي دارت بينهما مساء أول من امس في صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة اليد.



ورفع «السماوي» رصيده الى ٤ نقاط متصدرا فيها الترتيب العام مؤقتا، ادار المباراة الحكمان جاسم السويلم واحمد المطوع.



وبدأ السالمية اللقاء بدفاع متماسك يحرسه المتألق علي صفر والذي ابعد عدة كرات خطرة من خارج التسعة امتار ودافع السالمية بطريقتين ٦-٠ و٥-١ بغرض إيقاف مدن وبرع مبارك دحل مدافع السماوي بقطع الكرات واستغلال «الفاست بريك» بالطريقة المطلوبة، اما القرين فقد واجه صعوبات في الهجوم بسبب استعجال اللاعبين في التصويب من المسافات البعيدة الى جانب وجود مساحات قرب منطقة الستة امتار وتألق حارس المرمى علي الخضر وعبدالعزيز يالوس وحسن مدن ويوسف صيوان.