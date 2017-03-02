باتايا تستضيف دورة ألعاب الصالات السادسة





افتتح رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد المقر الاقليمي للمجلس الاولمبي في منطقة جنوب شرق آسيا في بانكوك عاصمة تايلند، بحضور نائب رئيس الوزراء التايلندي الجنرال ثناسك باتيما براكيون، ورئيس اللجنة الأولمبية التايلندية الجنرال يوتاساك ساسيبرافا وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء اللجنة الأولمبية في البلاد.

وشكر الفهد صاحب السمو الملكي ماها فاجير الونغكورن ملك تايلند والشعب التايلندي على استضافة المقر الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وخصوصا تخصيص أول مكتب لرئيس وزراء تايلند بعد الاستقلال عام ١٩٣٢ كمقر إقليمي للمجلس لقطاع جنوب شرق آسيا.

وأكد الفهد أن هذا يدل على حرص تايلند على حماية ودعم الحركة الأولمبية الآسيوية، مشيدا بالدور المهم الذي لعبته تايلند في تطوير الرياضة بالقارة الآسيوية حيث استضافت دورات الألعاب الآسيوية الخامسة في 1966 والسادسة في 1970 والثامنة في 1978 والثالثة عشرة في 1998.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء التايلندي شكره للفهد والأسرة الأولمبية الآسيوية على ثقتهم بمملكة تايلند والموافقة على إقامة المقر الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي في بانكوك.

وبعد الافتتاح الرسمي، تفقد الحضور المبنى التاريخي المخصص للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي يعتبر من رموز الديموقراطية الأولى بمدينة بانكوك منذ عام ١٩٣٢.

وتمت خلال الحفل مناقشة استضافة مدينة باتايا السياحية لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية لعام 2021، حيث قدمت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية عرضا عن المنشآت الرياضية الموجودة حاليا بمدينة باتايا وعدد الفنادق فيها.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس الاولمبي الآسيوي برئاسة الفهد اقرت في 25 سبتمبر 2016 على هامش دورة الألعاب الاسيوية الشاطئية الخامسة في دانانغ بفيتنام خريطة طريق للمستقبل تتضمن اعتماد مكاتب خارجية للمجلس.

وتتوزع المكاتب في المناطق الجغرافية الخمس وهي: بانكوك (منطقة جنوب شرق آسيا) ودلهي في الهند (منطقة جنوب آسيا) والماتي في كازاخستان (منطقة وسط آسيا) والكويت (منطقة غرب آسيا) ونانشا في الصين (منطقة شرق آسيا)، هذا فضلا عن مكتب فرعي للمجلس الاولمبي الآسيوي أيضا في اندونيسيا للمساعدة في الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة عام 2018 في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ، ومكتب في العاصمة الاولمبية لوزان.

وجاء قرار المجلس الاولمبي الآسيوي بفتح هذه المكاتب الاقليمية بعد ان انهت الحكومة الكويتية في 2015 الاتفاق الديبلوماسي مع المجلس الاولمبي الآسيوي حيث يوجد مقره الرئيسي في الكويت، وذلك بعد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بسبب تعارض القوانين الرياضية الداخلية مع القوانين الدولية.