تعادل عادل بين خيطان والشباب





يحيى حميدان - أحمد السلامي - يعقوب العوضي

خطف الجهراء فوزا غاليا على حساب مستضيفه التضامن بنتيجة 4-1 مساء امس في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري «VIVA» لكرة القدم.

وسجل للجهراء كل من فيصل زايد من ركلة جزاء (30) واحمد عيد (45 و67) والكرواتي ايفان بيجيلك (74)، وللتضامن محترفه البرازيلي تالسيون داسيلفا (8).

وارتقى الفريق الجهراوي برصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع مؤقتا، فيما بقي التضامن على رصيده السابق بـ 15 نقطة وتراجع للمركز التاسع.

واستطاع التضامن ان يترجم أفضليته في الدقائق الأولى عبر افتتاحه التسجيل بتسديدة صاروخية من داسيلفا (8).

ويستحق مهاجم التضامن يوسف العنيزان إطلاق لقب «نجم الفرص الضائعة» عليه في الشوط الأول، حيث أضاع عدة فرص سانحة لتعزيز النتيجة، وكان أبرزها إضاعته الكرة مرتين متتاليتين من الوضع منفردا، حيث سدد الكرة في القائم في المحاولة الأولى لتعود الى زميله يعقوب الطراروة الذي مررها له مرة اخرى، ويضعها في احضان حارس الجهراء بندر سليمان بسهولة.

وخرج نجم التضامن، السوري حميد درويش «ميدو»، في منتصف الشوط الأول وحل عبدالله سعود بديلا له.

واستحوذ الفريق الجهراوي على مجريات اللقاء بعد ذلك، ليتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق فيصل زايد من ركلة جزاء مستحقة احتسبها الحكم ثامر العنزي عقب عرقلة مدافع التضامن حسين الغريب للمهاجم ايفان بيجيلك (31).

ومنح احمد عيد فريقه الجهراء التقدم بعد تهيئة للكرة من الكاميروني المتألق روجي تونيدوبا، ليطلقها عيد قوية في شباك حارس التضامن وليد الرشيدي ويحرز الهدف الثاني (45).

وفي الشوط الثاني، واصل الجهراء بنفس الرتم الذي أنهى عليه الشوط الأول، وعاد عيد ليسجل الهدف الثالث أيضا من تمريرة ذكية من ايفان داخل منطقة الجزاء، وسددها عيد قوية في المرمى (67).

وقدم فيصل زايد الكرة على طبق من ذهب لايفان الذي عزز النتيجة بتسجيله الهدف الرابع (74).

النصر يضرب الساحل

قسا النصر على الساحل بعد أن هزمه 5-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الشباب، ورفع الفائز رصيده إلى 26 نقطة، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق 12نقطة، سجل للعنابي مساعد طراد هدفين (26 و76) ومحمود جمعة (34)، ومشعل فواز (74) والغاني ارنست بارفو (79)، بينما سجل للساحل شبيب الخالدي (3)، أدار المباراة الحكم احمد طاهر.

تعادل خيطان والشباب

وعلى ستاد ناصر العصيمي خرج الشباب بتعادل عادل أمام خيطان 1-1، وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض الإمام سيدي (9)، بينما سجل هدف التعادل للضيوف فيليب داوزي (45)، ليرفع الشباب رصيده إلى 10 نقاط، بينما ارتفع رصيد خيطان إلى 7 نقاط.

المباراة بمجملها لم ترتق إلى مستوى التوقعات من الناحية الفنية ولم يقدم الفريقان عروضا فنية حقيقية، حيث غابت اللمحات الفنية والجمل التكتيكية عن المشهد، ما قلل من الفرص الخطيرة.