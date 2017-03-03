مبارك الخالدي

ثمن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني فوز فريقه على الساحل 5-1 ضمن الجولة الـ 13 للدوري، وقال العدواني لـ «الأنباء»: عقب المباراة دخلنا بحسابات دقيقة تقديرا لقوة المنافس الذي خاض المباراة قادما من تعادل معنوي أمام كاظمة الجولة السابقة، الأمر الذي فرض علينا دراسة الفريق والاستعدادات جيدا قبل المباراة لأهميتها بالنسبة لفريقنا.



وأضاف: تفوق لاعبونا على انفسهم قبل المنافس وأجادوا طوال الـ 90 دقيقة والأمر الذي يبعث على الارتياح ارتفاع معدل التسجيل الذي أعاد الثقة للفريق بعد انضمام السوري محمود البحر والغاني ارنست بارفو، مشيرا إلى أن الفريق لم يحقق هذه النتيجة منذ أسابيع طويلة، وهذا دليل على تنامي القوة الهجومية لفريقنا.

وتابع: لا شك أنها نتيجة جيدة قبل مواجهة العربي الاثنين المقبل، وهي مباراة لها حساباتها الخاصة.