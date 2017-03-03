مبارك الخالدي - يحيى حميدان

بارك رئيس نادي الجهراء دهام الشمري لجماهير ومحبي الفريق الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أمام منافس «عنيد» مثل التضامن عقب اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1 لصالح «أبناء القصر الأحمر» مساء اول من امس ضمن الجولة الـ 13 من بطولة دوري «VIVA».

وأشار الشمري، في تصريح خص به «الأنباء» عقب المباراة، الى أن لاعبي الجهراء قدموا مباراة كبيرة وتمكنوا من العودة في النتيجة عقب تخلفهم بهدف في البداية، ولكنهم كانوا يمتلكون الطموح والحافز لتحقيق الفوز على حساب التضامن الذي يقدم مستويات طيبة في الاونة الأخيرة.

وامتدح الشمري الجهود التي يقوم بها المدرب ثامر عناد مع الفريق، لافتا الى أنه من العوامل الرئيسية في ارتقاء المستوى نوعا ما وبلا شك لمساته التكتيكية واضحة.

وقال رئيس الجهراء: «موضوع التجديد للمدرب عناد للموسم المقبل يبدو من المبكر الحديث حوله كون الموسم ما زال جاريا والقسم الأول من الدوري لم ينته حتى اللحظة والقرار سيتم اتخاذه في الوقت المناسب».

استثمار المساحات

من جهته، أشاد المدرب عناد بفوز فريقه العريض على حساب التضامن.

وقال عناد لـ «الأنباء»: «لم نكن منظمين كما يجب خلال الـ 25 دقيقة الأولى من المباراة، وكان اداؤنا سيئا نتيجة للضغط الكبير الواقع على اللاعبين قبل المباراة، الأمر الذي نتج عنه الوقوع في الكثير من الأخطاء ونجح خلالها التضامن في تسجيل هدف التقدم وكانت له الأفضلية في اوقات كثيرة من الشوط، لكننا نجحنا في التسجيل من الفرص المتاحة لنا وقلب التأخر الى تقدم بهدفين في الشوط الأول».

ومضى عناد قائلا: «وفي الشوط الثاني دخلنا المباراة بأريحية تامة، اذ دانت الأفضلية لفريقنا بفضل الروح العالية للاعبين الذين لم يقصروا طوال الشوط والتركيز العالي في استيعاب وتنفيذ خطة اللعب والتي تركزت على استغلال المساحات الخالية خلف دفاعات الخصم ما أسفر عن تسجيل هدفين آخرين».

وكان عناد قد استبعد من ارضية الملعب خلال اللقاء بقرار من الحكم ثامر العنزي بعد احتجاجه على عدم احتساب هدف صحيح لفريقه والذي جاء بإشارة من الحكم المساعد بداعي التسلل.