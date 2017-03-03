يحيى حميدان

أرجع مدير الكرة بنادي التضامن طلال المرشاد خسارة الفريق من الجهراء 1-4، مساء أول من امس ضمن الجولة الـ13 من بطولة دوري «VIVA»، الى سوء الحظ الذي لازم مهاجميه في الدقائق الـ 25 الأولى من اللقاء.



وأضاف المرشاد، في حديث مع «الأنباء» عقب المباراة، أن لاعبي فريقه أضاعوا عدة فرص محققة للتسجيل وقدموا خلال هذه الدقائق مستويات رائعة ولكن الكرة عاندتنا وفي المقابل وفق الجهراء في ترجمة فرصه الى أهداف.



وقال المرشاد: «يستحق الجهراء الفوز في اللقاء وأبارك لهم حصولهم على النقاط الثلاث وسنقوم نحن في التضامن بمعالجة بعض السلبيات التي طرأت على الأداء وبشكل أخص الانخفاض الواضح في المستوى خلال الشوط الثاني».



وبين المرشاد أن المهاجم البرازيلي اندرسون الذي شارك بديلا لم يظهر بالمستوى المطلوب وهو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث يمتلك سجلا تهديفيا مرتفعا في الدوري البرازيلي بعد أن سجل في الموسم الماضي 23 هدفا وكان في المرتبة الثانية في ترتيب الهدافين وسبق له الاحتراف في البرتغال، ونأمل أن يوفق في المباريات المقبلة مع التضامن.

«التضامن» قريب من إقالة مهنا وتعيين مندويحيى حميدان

تتجه النية داخل أروقة إدارة نادي التضامن نحو إقالة مدرب فريق الكرة علي مهنا العدواني وتعيين مساعده السوري فواز مندو لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات دوري «VIVA».



ويأتي هذا القرار في أعقاب الخسارة التي تلقاها التضامن من الجهراء 1-4، بالإضافة إلى عدم تقديم الفريق للمستويات المأمولة منه واحتلاله مركزا متأخرا في سلم الترتيب.