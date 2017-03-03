أكد متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق ان دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أول إنجاز من نوعه يسجل باسم الكويت وانه «لم يأت من فراغ» وإنما بفضل العمل المتواصل والاصرار على رفع علم الكويت بشتى المحافل.



وأعرب العبدالرزاق عن فخره لدخول موسوعة غينيس بشكل رسمي وتوثيق الإنجازات الوطنية عالميا، مشيرا الى ان تزامنها مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية واستقبال سمو الأمير له مؤخرا بعد تحقيقه اللقب الثالث وهو أبسط ما يمكن تقديمه للوطن في هذه الأيام الوطنية.



وقال ان الهدف من المشاركات هو التواجد على منصات التتويج ورفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية «وهو ما توجته بدخول موسوعة غينيس وإثبات قدرات الشباب الكويتي على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المشاركات وأقواها».

وأثنى العبدالرزاق على دعم ومساندة القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء اضافة الى وزارة الشباب والهيئة العامة الرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية اضافة الى دعم ورعاية القطاع الخاص من خلال شركة زين للاتصالات وبين التمويل الكويتي وشركة كاوازاكي وبورت مارين.

وكانت موسوعة غينيس للأرقام القاسية قد أعلنت عن إنجاز كويتي جديد وغير مسبوق من خلال تحقيق بطل العالم في الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق أكبر إنجاز رسمي ومعترف به من قبل المنظمات الدولية وهو تحقيق لقب بطولة العالم لثلاثة أعوام وهو ما لم يحققه أي متسابق آخر.

وتلقى العبدالرزاق الرسالة الرسمية من قبل الموسوعة مذيلة بالتهنئة كما قام الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام) بالاعلان عن هذا الإنجاز العالمي الاول من نوعه والذي سجل باسم الكويت.

يذكر ان المتسابق يوسف العبدالرزاق هو أول كويتي يحقق لقب بطولة العالم من خلال الفوز باللقب عام 2006 في فئة 800 سي سي لكبار المحترفين في بطولة العالم السنوية التي ينظمها اتحاد (آي جي أس بي ايه) في ولاية أريزونا الأميركية.