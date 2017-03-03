أقام اتحاد الكرة دورة الإسعافات الأولية أول من أمس بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة بالخالدية، الخاصة بكيفية التعامل مع إصابات الملاعب المفاجئة التي تمثل خطرا على حياة اللاعبين.

حاضر في الدورة مسؤولون من الطوارئ الطبية المتخصصة في الإسعافات الأولية، بحضور ممثلي أندية العربي والكويت وكاظمة والسالمية والفحيحيل والشباب واليرموك والجهراء والصليبخات وخيطان والساحل، فيما غاب عن الدورة ممثلو أندية القادسية وبرقان والنصر والتضامن.

وستقيم الطوارئ الطبية ورشة عمل للإسعافات الطبية بمقر الاتحاد بالعديلية غدا السبت، والتي سيحضرها مدربون من الفئة c.