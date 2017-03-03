الرياض - خالد المصيبيح

تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي لكرة القدم عبر لقاءين يبحث النصر في اللقاء الاول أمام الفيصلي عن الفوز فقط اذا ما أراد الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب والمحافظة على فارق النقاط الست مع الهلال المتصدر، فيما مازال الفيصلي في موقع غير آمن من حيث الترتيب ويسعى للنقاط الثلاث التي ستبعده نسبيا عن مخاوف المراكز المتأخرة، إلا أن وجود الامكانات لدى النصر يبدو اكثر منه في الفيصلي للخروج فائزا خاصة ان اللقاء سيكون في ملعبه وأمام جماهيره.

وفي لقاء آخر يقتصر على المنافسة من اجل الابتعاد عن تهديد الهبوط، يلتقي الباطن بضيفه الوحدة، وهما في مركزين متأخرين ويبحثان عن تعزيز حظوظهما في الابتعاد عن منطقة الخطر، فيما سيكون للباطن البحث عن رد اعتباره من الخسارة القاسية له في الدور الاول من الوحدة بخماسية والتي كانت هي الاكبر له هذا الموسم.