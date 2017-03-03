«الهيئة» تكرم الإعلاميين أصحاب الكتب الرياضية التي صدرت مؤخراً





قال وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إنه تم الاتفاق على آلية لحل المشكلة القائمة بين ناديي العربي والكويت من خلال التحكيم، واشاد بالروح الطيبة التي سادت اجتماعه مع رئيسي الناديين جمال الكاظمي وعبدالعزيز المرزوق بمقر الهيئة العامة للرياضة.

جاء ذلك في كلمته في احتفالية الهيئة العامة للرياضة بتكريم الإعلاميين عبدالحميد الشطي ومطلق نصار ومرزوق العجمي على اصداراتهم الجديدة والتي اقيمت بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة د.حمود فليطح ونواب المدير العام وعدد من رؤساء الاندية والاتحادات والشخصيات الرياضية والاعلامية.

وأوضح الوزير الروضان ان آلية حل الخلاف بين العربي والكويت ستكون من قبل مجلس إدارة الهيئة الذي سيقوم بانتداب 3 قضاة من وزارة العدل مع استدعاء الاتحاد الكويتي واللجنة الاولمبية.

وقال الروضان: نتمنى أن نطوي صفحة الخلافات فالوضع الرياضي لم يعد يتحمل خلافات، وآن الاوان للرياضة الكويتية صاحبة التاريخ العريق أن تتجاوز هذه الخلافات التي باتت تزعج الجميع.

وتمنى الروضان أن يكون حسم هذا الموضوع بداية لنهاية الازمات وبداية لمرحلة جديدة تتوحد فيها الجهود الرياضية نحو العمل والانجاز، لاسيما اننا مقبلون على مرحلة جديدة حيث سيتم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة خروج قانون رياضي جديد نتمنى مع هذا القانون أن تصفى النفوس لأن المشكلة لم تكن أبدا مشكلة نصوص ولكنها كانت مشكلة الاجواء المشحونة وهي مرحلة انتهت ونأمل أن يكون المستقبل مجالا للحديث عن التطوير ونحن مقبلون على مرحلة جديدة، الرياضة فيها متاحة للجميع ولا يوجد فيها اقصاء لأحد أو جهة.

وعقب ذلك قام وزير الشباب بتكريم الاعلاميين عبدالحميد الشطي عن كتابه «أبرز حراس المرمى»، ومطلق نصار عن كتابه «تجربتي في الاعلام الرياضي»، ومرزوق العجمي عن كتابه «الازرق، الجذور، السجل».

ثم اقيمت احتفالية التكريم بمسرح الهيئة والتي استهلها د.فليطح، بكلمة اشاد فيها بجهد الاعلاميين المكرمين الواضح في هذه الاصدارات التي تمثل اضافة الي المكتبة الرياضية الكويتية، وتمنى المزيد من هذه المؤلفات في جميع الألعاب الرياضية والا تقتصر فقط على لعبة كرة القدم ونقل إلى المكرمين تحيات مدير عام الهيئة الشيخ أحمد المنصور، وتمنى لهم التوفيق.

كما ألقى وكيل وزارة الاعلام لشؤون الاعلام الجديد يوسف مصطفى كلمة تناول فيها أهمية ودور الاعلام في الارتقاء بمسيرة التنمية في جميع المجالات لاسيما المجال الرياضي.

وعقب ذلك قام المؤلفون الثلاثة المكرمون بتناول محتويات مؤلفاتهم كما تم عرض تسجيلي عن سيرهم الذاتية.