يحيى حميدان

عاد القادسية الى الصورة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة عقب تغلبه على أحد المرشحين للحصول على اللقب كاظمة بنتيجة 86-81 مساء أول من امس.

ويبدو أن «الأصفر» قد قلب التوقعات رأسا على عقب بعد المستويات المهزوزة التي قدمها في الدور التمهيدي وفي الجولات الأولى من الدوري الممتاز، ليعود بقوة ويحقق انتصارا ثمينا على حساب «البرتقالي» الذي تأخر في النتيجة طوال فترات اللقاء وذلك على النحو التالي: (19-29)، (39-56)، (56-72)، وأخيرا 86-81.

وتألق بشكل لافت من جانب القادسية لاعبوه محمد السليم بتسجيله 19 نقطة، فيما أضاف سيد عبدالمحسن مرتضى 18 نقطة، وصالح يوسف 15 نقطة، وعبدالله سالمين 13 نقطة.

وعلى الجهة المقابلة، كان عبدالله توفيق الأكثر احرازا للنقاط بـ 20 نقطة لمصلحة كاظمة.

ويتحمل لاعبو الفريق الكظماوي مسؤولية الهزيمة بسبب ظهورهم بمستوى ضعيف للغاية وربما لم يتوقعوا هذا المستوى الكبير من جانب «بني قادس».

قاد اللقاء الحكام سالم الهزاع وعابر العابر وعبدالرحمن الشمري.

وفي بقية لقاءات الجولة، حقق الكويت فوزا ثمينا على حساب الجهراء بنتيجة 94-90، فيما سقط العربي في فخ الهزيمة أمام النصر 60-69.

وانفرد «الأبيض» في صدارة ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط، ويتقدم على كاظمة (7)، والقادسية والجهراء (6)، ثم النصر (5)، وأخيرا العربي بـ 4 نقاط في المركز السادس والأخير.