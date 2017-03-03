عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الساحل عبدالرحمن العتيبي تقديم استقالته رسميا لإدارة النادي صباح أمس مع مساعده عادل سعدون وإداري الفريق محمد النوفل، مشيرا إلى أن الاستقالة جاءت لظروف خاصة يفضل الاحتفاظ فيها لنفسه.

وقال العتيبي إن إدارة الساحل لم تقصر معه ووقفت إلى جانبه طوال الموسمين وحاولت قدر امكانياتها المادية توفير جميع احتياجات الفريق، متمنيا التوفيق لـ «أبناء ابوحليفة» والمدرب الجديد التوفيق في قادم المواجهات.

وشكر العتيبي عضو مجلس الإدارة مطلق العازمي ومدير الفريق سعد الكندري على دعمهما له طوال فترة تدريبه وجميع من عمل معه وكذلك اللاعبون الذين معظمهم من الشباب وسيكون لهم شأن كبير في المستقبل.