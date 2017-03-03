أحمد السلامي

طالب أمين السر العام بنادي القادسية رضا معرفي من اللجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم وقف منافسات بطولة دوري VIVA لكرة القدم لحين صدور القرار النهائي من هيئة التحكيم التي سيتم تشكيلها بناء على المقترح المقدم من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان القاضي بتشكيل لجنة من 3 قضاة للفصل في قضية النقاط الثلاث محل الخلاف، مشيرا إلى أن هذا المقترح جاء من منطلق الحرص على متابعة ما يجري في الشارع الرياضي وحتى تكون كل الفرق الرياضية المشاركة في بطولة الدوري على دراية كاملة ومسافة واحدة من القرار الحاسم سواء باحتساب نقاط المباراة لنادي الكويت أو النادي العربي.