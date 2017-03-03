السالمية تعادل مع الصليبخات بهدف





ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي - أحمد السلامي

أوقف الفحيحيل انطلاقة الكويت القوية في دوري VIVA وأجبره على التعادل 2 ـ 2 في ختام منافسات الجولة ١٣، سجل للأبيض فهد الهاجري (٢٢) وحسين الحربي (٩٢)، بينما سجل هدفي الفحيحيل محمد نعيم (٥٢ و٥٨).



وبهذا التعادل وصل الكويت للنقطة ٣٢ في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد الفحيحيل إلى ١١ نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي الشوط الأول، فاجأ الفحيحيل متصدر الدوري بدخوله المواجهة مهاجما منذ البداية في محاولة منه لتسجيل هدف مبكر مستغلا ارتباك دفاع الأبيض وأضاع اكثر من فرصة من خلال الكرات العرضية والثابتة رد عليها الكويت بتسديدة أحمد حزام التي تصدى لها حسين كنكوني ومن ثم رأسية فهد حمود مرت بجانب القائم تلتها تسديدة لفهد العنزي أبعدها كنكوني بصعوبة ليأتي الهدف الأول للأبيض عن طريق رأسية فهد الهاجري بعد عرضية متقنة من عبدالله البريكي (٢٢). وبعد الهدف سيطر الأبيض على مجريات الشوط في محاولة منه لتسجيل الهدف الثاني لكنه لم يتمكن من ذلك.

ودخل الفحيحيل الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة وكان له ذلك بعد تمريرة رائعة من منصور العجمي من فوق الدفاع وصلت لمحمد نعيم الذي اكمل جمال التمريرة بوضع الكرة «لوب» من فوق الكندري محرزا هدف التعادل (٥٢)، ولم يكتف نعيم عند هذا الهدف بعد تسجيله الهدف الثاني مستغلا بينية كوليبالي ليواجه المرمى ويسدد الكرة على يسار الكندري (٥٨)، وكاد حزام ان يعادل النتيجة برأسية قوية ارتطمت بالعارضة (٦٩).

وشهدت الدقيقة ٧٢ طرد لاعب الفحيحيل البديل ناجي محمد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، فيما رفض البديل حسين الحربي أن يخرج الكويت خاسرا ليعادل النتيجة في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية على يسار كنكوني (٩٢).

الأصفر يجتاز اليرموك

فيما نجح القادسية في عبور اليرموك بهدفين مقابل هدف والصعود إلى المركز الثاني مؤقتا في ترتيب بطولة الدوري وسجل هدفي الأصفر عبدالعزيز المشعان (51) ومساعد ندا (55)، بينما سجل هدف اليرموك علي شهاب (49) ورفع القادسية رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة بينما تجمد رصيد اليرموك عند 10 نقاط.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة فريق نادي القادسية الذي تمكن من الاستحواذ على مجرياته وبسط نفوذه وفرض أسلوبه على اليرموك الذي لعب بأسلوب دفاعي بحت معتمدا على الهجمات المرتدة في محاولاته لاختراق دفاعات القادسية إلا أن محاولاته لم تكتمل نظرا لتفاهم خطوط «الأصفر» بصورة إيجابية على عكس ما كان عليه في المباراة الأخيرة أمام الصليبخات، وهو ما صعب المهمة أمام اليرموك الذي فضل أن يشكل تكتلا دفاعيا أمام الهجمات المتوالية من قبل مهاجمي القادسية الذين شكلوا خطورة بالغة على مرمى اليرموك إلا أن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح.

أما الشوط الثاني فجاء مختلفا عن سابقه حيث نجح لاعب اليرموك عدلي شهاب في افتتاح التسجيل في الدقيقة 49 من تسديدة رائعة سكنت في شباك أحمد الفضلي وانبرى بعدها لاعبو القادسية إلى الضغط على مرمى اليرموك ونجحوا في خلخلة دفاعاته لتتاح الفرصة أمام مهاجم القادسية عبدالعزيز المشعان من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أودعها في مرمى اليرموك في الدقيقة 51 محققا التعادل، ليأتي بعدها الهدف الثاني من تسديدة للمتألق صالح الشيخ ابعدها الحارس واستفاد منها مساعد ندا الذي سجل منها الهدف الثاني.

وواصل القادسية محاولاته لتوسعة الفارق وتسجيل المزيد من الأهداف إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح أمام التكتل الدفاعي الذي شكله لاعبو اليرموك لمنعهم من تسجيل المزيد من الأهداف، فيما شهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة طرد لاعب القادسية ضاري سعيد ولاعب اليرموك محمد الغريب.

إضاعة الفرص

تعادل العربي وكاظمة بلا اهداف في مباراة «اضاعة الفرص»، وتراجع الأخضر للمركز الرابع برصيد 25 نقطة واصبح لكاظمة 21 في المركز الخامس.

كان الشوط الأول سريعا في كل شيء إلا النهاية السليمة فخرج بلا اهداف ورغم دوران الكرة السريع الا ان الفريقين ارتكبوا أخطاء في التمرير والتسديد ولكن حارس كاظمة شهاب كنكوني صد كرتين خطرتين كانتا الأقرب الى الهدف من أمين الشرميطي وعلي مقصيد ورفع بذلك من حماسة مدافعيه الذين حافظوا على مرماهم من الطلعات «العرباوية» التي كانت نوعا ما افضل من خصمه.



ودخل مدرب العربي ميودراك بعناصره التي يعتمد عليها مثل محمد راشد ومحمد فريح وكيتا وعلي مقصيد وعلي حصني والشرميطي وحسين الموسوي وكان الأخضر نشطا في الأطراف ووصل اكثر من مرة وكاد ان يسجل مرتين، واحتاج الأخضر في هذا الشوط الى التركيز بعد ان اتسمت العابه بالتعجل كما ان مهاجمه الخطر أمين الشرميطي كان مراقبا من الخصم وكان بحاجة الى من يحسن ايصال الكرة له وفي المرة التي جاءته الفرصة سدد برأسه ولكن كنكوني انقذ مرماه من هدف.

اما مدرب كاظمة ماتروك فقد دفع بعناصره التي يرسم خطته عليها سلطان صلبوخ ومشاري العازمي وعمر الحبيتر وناصر فرج وعبدالله الظفيري، وظهرت الجهة اليمنى افضل من اليسرى وقام صلبوخ بدور جيد في الجهة اليمنى ولكن لم تكتمل هجمات كاظمة بسبب عدم فاعلية الهجوم وكانت كراته تقف على حدود منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني، تسابق لاعبو الفريقين في اضاعة الفرص وشهاب كنكوني يتألق ويصد كرة من الشرميطي وعبدالله الظفيري من كاظمة يضيع فرصتين خطرتين وكان بالفعل شوط الفرص الضائعة.

ادار المباراة الحكم جاسم جعفر واجاد في اداراتها وطرد محمد فريح (81).

وعلى ستاد علي صباح السالم بنادي النصر تعادل السالمية مع الصليبخات 1 ـ 1 وبهذا التعادل ارتفع رصيد «السماوي» الى ١٩ نقطة، واصبح رصيد الصليبخات ١٦ سجل للصليبخات عبدالله صحن (٥) وأدرك التعادل للسماوي صالح راتب (٦٠).