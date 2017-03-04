مبارك الخالدي

اعتبر مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت محمد عبدالله ان لاعبي فريقه لا يتحملون مسؤولية التعادل مع الفحيحيل 2-2 ضمن الجولة الـ 13 من دوري «VIVA».

وقال عبدالله عقب المباراة: «قدم لاعبونا مستوى جيدا رغم الضغط النفسي والبدني الكبير الواقع على الفريق، ولكن للأسف اهدار كمية كبيرة من الفرص السانحة للتسجيل تسبب في فقدان الفرصة في الفوز وبالتالي الخروج بتعادل بطعم الخسارة».

واضاف: «نعم فقدنا نقطتين ثمينتين في مشوار الفريق نحو لقب الدوري لكنها في النهاية كرة القدم فيها الفوز والخسارة والتعادل»، متمنيا ان يستفيد الفريق من هذا التوقف القسري في المباريات المقبلة.

وأشار مدرب الكويت الى أن الفحيحيل يستحق الاعجاب على الاداء القوى والملتزم.