مبارك الخالدي

طمأن رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي د.أنور محمد جماهير «الأخضر» على الحالة البدنية للمحترف العراقي علي حصني.

وكان حصني قد خرج أثناء مباراة العربي أمام كاظمة بعد مشاركة قوية مع أحد لاعبي «البرتقالي» وفضل معه الجهاز الفني سحب اللاعب لعدم تفاقم إصابته.

وشخص الجهاز الطبي الإصابة بأنها كدمة في الكاحل ويحتاج معها الى الراحة مع العلاج بالكمادات دون الحاجة الى وضع الرباط.

ومن المقرر ان يدخل حصني تدريبات الاخضر اليوم استعدادا لمواجهة النصر بعد غد (الاثنين) ضمن الجولة الـ 14 للدوري.