مبارك الخالدي

قال مدرب فريق كرة القدم بنادي الصليبخات احمد عبدالكريم ان فريقــه بـــدا متأثـــرا بالإرهاق والذي يعود الى توالــي المباريات التي خاضها قبل مواجهة السالمية والتي انتهــت بالتعادل الايجابي 1-1 ضمـــن الجولـــة الـ 13 مـــن دوري «VIVA».

وقال عبدالكريم: «لم يظهر فريقنا بالشكل المطلوب بسبب تغير خطة اللعب لغياب الظهيرين بداعي الإصابة، كما ان الهدف المبكر لمصلحتنا والضغط المباشر للفريق المنافس اجبرنا على اعادة الحسابات للحفاظ على التقدم».

واضاف: «لاشك ان الصليبخات يعاني من الارهاق، فالفريق خاض مباراتين من اقوى المواجهات خلال 6 ايام، حيث لعب قبلها أمام القادسية وتغلب عليه بنتيجة 2-1، ورغم ذلك اقدم التحية للاعبين على الروح العالية والمسؤولية الكبيرة التي تمتعوا فيها».

وعن المحترف السوري احمد قدور، قال عبدالكريم: ان اللاعب يملك امكانيات كبيرة، ولكن من المبكر الحكم عليه ولا بد من تحقيق الانسجام مع زملائه اللاعبين قبل أن نجني ثمار التعاقد معه.