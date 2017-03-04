مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي السالمية عبدالعزيز حمادة ان فريقه «السماوي» لعب للفوز امام الصليبخات (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاول من امس ضمن الجولة الـ 13 من دوري «VIVA».

وقال حمادة لـ «الأنباء» عقب اللقاء: «قدم فريقنا اداء جيدا على مدار الشوطين رغم تقدم الفريق المنافس بهدف مبكر أجبرنا على اعادة قراءتنا للمباراة واجراء التغييرات المبكرة».



وأضاف: «تحققت لنا السيطرة الميدانية ولكن التنظيم الدفاعي الجيد للصليبخات وقف حائلا دون تحقيق الفوز».

وقال مدرب السالمية: «بحثنا عن الزيادة الهجومية من خلال التبديلات خصوصا ان الصليبخات لم يبد الرغبة في الهجوم، مفضلا الاعتماد على الكرات المرتدة»، مشيرا الى ان المنافس من افضل الفرق هذا الموسم وحقق نتائج لافتة امام الفرق الكبيرة كان آخرها الفوز على القادسية.