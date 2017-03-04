يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة نادي السالمية مع مدرب حراس المرمى عبدالنبي مندني، وذلك للعمل مع فرق المراحل السنية لكرة اليد.



وفي هذا الاطار، أكد مندني ان مهمته الجديدة مع «السماوي» تعتبر تحديا جديدا لتحقيق الانجازات والتي تتمحور حول اعداد حراس المرمى بالصورة المناسبة وصنع ابطال منهم.

وأضاف مندني: «لدينا الكثير من العمل لننجزه مع النشء وعلينا التركيز على صقل اللاعبين والوصول بهم الى افضل المستويات فنيا، كما يجب ألا نهمل الجانب النفسي أيضا».



وتوجه مندني بالشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة عبدالله الذياب ومساعده إبراهيم صنقور، وقال: «أشكر نادي السالمية الذي أولاني الثقة وأطمح ان أكون عند حسن ظن الجميع في مهمتي المقبلة».