أحرز الفارس علي الخرافي المركز الأول في منافسات النسخة الخامسة لبطولة الشقب الدولية لفروسية قفز الحواجز على ارتفاع 145 سم بعد انهاء مضمار الحواجز على جواده (شاريل) بزمن قدره 56.88 ثانية.

وتمكن الخرافي من تحقيق المركز الاول بعد منافسة مع الفارس القطري مبارك الرميحي الذي حل ثانيا على الجواد (فيفيدا) بزمن قدره 57.60 ثانية.

وضمن فئة (3 نجوم) تمكن الخرافي من تحقيق المركز الثالث في منافسات 130 سم حصل على الجواد (كولومبوس) بجولة من دون اخطاء وبزمن قدره 32.12 ثانية بعد ان أحرز الفارس الكولومبي اندريس بينالسا المركز الاول على جواده (برشلونا) بزمن قدره 31.02 ثانية، فيما جاء الفارس الاولمبي السعودي رمزي الدهامي ثانيا على الجواد (هاي كوالتي) بزمن قدره 31.72 ثانية.



وتمكنت الفارسة عايشة القعود من تحقيق المركز الخامس على الجواد (ايرونستا) بزمن قدره 34.58 ثانية، فيما جاء رابعا السعودي عبدالكريم عبار على الجواد (زيزو) بزمن قدره 34.07 ثانية.