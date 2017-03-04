ناصرالعنزي

تفاعل رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس مع العرض المثير الذي قدمه فريقه أمام الكويت المسلح بنجومه وكان قريبا من إلحاق أول هزيمة بالأبيض قبل أن يدرك الأخير التعادل «٢-٢» في الوقت بدل الضائع من المباراة، وقال في جملة مختصرة «كفيتوا ووفيتوا وشكرا أبطال الأشاوس، وحسبنا الله ونعم الوكيل»، والأشاوس هو لقب قديم للفحيحيل عندما كان يواجه الفرق الجماهيرية ويحرجها ويفوز عليها في الكثير من المباريات، وشهدت المباراة حالات احتجاج من لاعبي الفحيحيل على بعض قرارات حكم المباراة ومنها طرد اللاعب ناجي محمد في الدقيقة «٧٢» وفريقهم متقدم بهدفين لهدف، وقدم لاعبو الأحمر واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم بتألق لافت للحارس حسين كنكوني المنتقل لكاظمة الى الفحيحيل.

وشهدت مباراة الكويت والفحيحيل اربعة اهداف من اجمل اهداف الدوري وغاب عن الأبيض مهاجمه العاجي جمعة سعيد بسبب الإيقاف.