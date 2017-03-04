«يكفيني رد الجمهور»

الفنانة لطيفة التونسية وهي ترد على الهجوم الذي شنته عليها الفنانة فلة الجزائرية في وقت سابق. شاكرة الإعلاميين التونسيين لرأيهم بها وإشادتهم بأخلاقها، مؤكدة انه يكفيها رد الجمهور على ما حصل. وقالت لطيفة عبر حسابها الرسمي: «شكرا بنت بلادي عفاف الغربي، وولاد بلادي لطفي العماري، شكيب درويش، وحاتم بن عمارة على محبتكم، وأنا عمري ما ندخل بعركة أو سجال مع أحد، والفنانة فلة ما تعنيني بشيء وما نعرفها ولا قابلتها إلا مرتين تلاتة بالصدفة».