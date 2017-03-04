اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الـ 13 من دوري VIVA ويضم:
٭ الحارس: حسين كنكوني (الفحيحيل)
٭ الدفاع: محمد راشد (العربي)، مساعد طراد (النصر)، مساعد ندا (القادسية).
٭ الوسط: شاكر الرقيعي (كاظمة)، محمد العلاطي (الصليبخات)، روجي توندوبا (الجهراء)، عدي الصيفي (السالمية)، فيصل زايد (الجهراء).
٭ الهجوم: ارنست بارفو (النصر)، محمد نعيم (الفحيحيل).
صح لسانك
لكل مدرب يغرس في لاعبيه الإمتاع في اللعب والتشجيع على اللعب الهجومي مقرونا بتسجيل الأهداف.
«التدريب أيضا فن».
غلط × غلط
ضغط المباريات وإقامتها في فترات قصيرة لم يكن قرارا صائبا وستظهر سلبياته على اللاعبين في المواجهات المقبلة.
«اطلب المستطاع..».
عناد نجم الأسبوع
استحق مدرب الجهراء ثامر عناد أن يكون نجم الاسبوع لهذه الجولة بعد أن تمكن من قلب النتيجة سريعا على التضامن مع تقديم أداء ومستوى مميز ولم يكتف بقلب النتيجة بل واصل الأداء الهجومي حتى تمكن من تأمين النتيجة بأربعة أهداف امام فريق ومنافس قوي من الصعب أن يخسر أمام فرق الصدارة.