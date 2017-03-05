حقق الجواد «اعزاز» لإسطبل المحارب كأس الشوط السادس كلاس 1 في مهرجان المغفور له الشيخ احمد الجابر طيب الله ثراه، والذي أقيم خلال الاجتماع التاسع عشر لفروسية الفروانية، وتفوق على «يكرم» لإسطبل الخالدي والعبدلي الذي جاء ثانيا و«نوماس خالد» لإسطبل السيحان الذي حل ثالثا.

وعقب السباق، قام الشيخ طلال مشعل الأحمد الذي أناب عن ورثة الشيخ احمد الجابر، بتسليم الكأس لعميد اسطبل المحارب وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة فروسية الفروانية.

وأشاد الشيخ طلال مشعل الاحمد بالتنظيم الناجح للمهرجان، شاكرا ادارة النادي على هذا التنظيم الممتاز، وبارك للإسطبلات الفائزة، متمنيا التوفيق للبقية في المهرجانات المقبلة.

وأكد الشيخ طلال ان ورثة المغفور له الشيخ احمد الجابر سيستمرون في دعم رياضة الآباء والأجداد لما لها من فائدة رياضية كبيرة،

والتي حثنا عليها الدين الاسلامي.