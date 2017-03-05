أعلن رئيس اللجنة الكويتية للجوجيتسو عبدالوهاب البابطين عن تنظيم اللجنة لأول فعالياتها في الشهر الجاري من خلال اقامة الدورة التحكيمية الاولى للعبة في الكويت، مشيرا الى ان اللجنة تتطلع الى مشاركة واسعة من كافة المهتمين باللعبة على مستوى الأكاديميات والمعاهد، بالاضافة الى اللاعبين انفسهم للاطلاع على احدث التعديلات على قوانين اللعبة علاوة على انها ستكون فرصة تثقيفية وإعادة تنشيط لذاكرة الجميع في وجود العديد من العناصر المميزة والحكام الدوليين للعبة.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع لمجلس ادارة لجنة الجوجيتسو مع مسؤولي الاكاديميات والمدارس والمعاهد الخاصة للجوجيتسو بمقر اللجنة الاولمبية الكويتية.

وأشار البابطين الى أن الاجتماع الاول للجنة الكويتية مع مسؤولي الاكاديميات والمعاهد والمدارس الخاصة للعبة في الكويت، مؤكدا ان الاجتماع جاء ايجابيا في نتائجه بشكل كبير من خلال العدد المميز للحضور والملحوظات والمقترحات التي تلقتها اللجنة في الاجتماع لتنظيم آلية العمل في المستقبل.

ولفت البابطين إلى أن اللجنة الكويتية للجوجيتسو أوشكت على الانتهاء من تأسيس وإطلاق الموقع الرسمي للجنة الذي سيتم من خلاله التسجيل لمنتسبي اللجنة رسميا سواء على مستوى الافراد أو الأكاديميات.

وأوضح ان المشاركات ستكون على مستوى اللاعبين بشكل مبدئي، بينما سيتم تكريم المعهد أو المركز أو المدرسة صاحبة العدد الأكبر من الميداليات من خلال لاعبيها وذلك حتى اعتماد البطولات الرسمية التي ستنظمها اللجنة الكويتية بشكل عام للموسم الرياضي ٢٠١٨/٢٠١٧.

وكشف البابطين عن ان اللجنة تلقت طلبات عضوية مبدئية من اكثر من ١٦ ناديا واكاديمية خلال الفترة الماضية، معلنا ان لجنة الجوجيتسو تتطلع الى نشر اللعبة والترويج لها من خلال الاندية الحكومية وضمن الالعاب القتالية.

ولفت البابطين إلى أن أول بطولات اللجنة التي أقيمت في نوفمبر الماضي وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين بواقع ٣٨٠ لاعبا منهم ١٢٠ لاعبا كويتيا، مؤكدا ان مساعي اللجنة الوصول بعدد اللاعبين الكويتيين إلى اكثر من ٢٠٠ لاعب خلال ثاني البطولات المزمع اقامتها في مايو المقبل بتنظيم من لجنة الجوجيتسو الكويتية.