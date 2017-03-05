مجلس الإدارة يراقب كل ألعاب النادي دون أن يميز





أحمد السلامي

أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء رشيد العنزي بمستوى معسكر فريق الطائرة الذي أقيم في القاهرة لمدة أسبوعين وخاض خلاله الفريق عددا من المباريات التجريبية مع فرق مصرية ذات مستويات فنية عالية قائلا: بناء على قرار مجلس الإدارة وبموافقة الهيئة العامة للرياضة أقمنا معسكرا تدريبيا في القاهرة لفريق الطائرة الذي يضم عناصر مميزة سواء كانت من الشباب أو من أصحاب الخبرة والذي أقيم بناء على توصية من الجهازين الإداري والفني، وذلك لتمكين اللاعبين من اكتساب المزيد من الخبرات الفنية لتطوير مستوياتهم ورفع معدل اللياقة البدنية لاستكمال منافسات الموسم بصورة إيجابية.

وقال: حصدنا نتائج إيجابية من خلال المعسكر التدريبي، حيث ركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتنظيم التغذية للفريق بشكل عام والتقوية العضلية، إضافة إلى زيادة معدل التركيز بهدف تحسين الأداء العام وجاءت المباريات التجريبية لتضع النقط على الحروف وتمكن الجهاز الفني من قراءة مستويات اللاعبين وتصحيح وضع الفريق من الناحية التكتيكية ومعالجة مكامن الخلل ومواقع الضعف للتركيز عليها ومعالجتها بصورة متقنة، وهو ما كنا نمني النفس به لضمان تحسن مستوى أداء فريق الطائرة بنادي الجهراء.

وأضاف: مجلس الإدارة يراقب كل ألعاب النادي دون أن يميز ما بين لعبة جماعية وأخرى فردية من خلال الاهتمام والمتابعة ومراجعة النتائج وبحث مشاكل الفرق والعمل على إصلاح الخلل إن وجد عبر التدخل السريع، حيث إن المجلس وزع الصلاحيات على مدراء الألعاب وأعطاهم الصلاحية الكافية للعمل في بيئة صحية مع متابعة دقيقة من المجلس الذي لا يتوانى في توفير شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي للفرق.