ناصر العنزي

حدد الشيخ طلال الفهد يوم ٢١ الشهر الجاري موعد عودته للوطن على ان يعود مرة أخرى الى لندن في أواخر ابريل المقبل لاستكمال فحوصاته الطبية بعد ان أجرى عملية جراحية دقيقة في الكلى.

وقال الفهد في رسالة للجماهير بعد حمده وشكره للمولى عز وجل الذي انعم عليه بنجاح العملية: «دعواتكم لي كانت تزيدني ثقة في مواجهة المرض، وأشكر كل من وقف معي وسأل عني، أشكر صاحب السمو أمير البلاد وأشكر سمو ولي العهد واشكر الشيخ مشعل الأحمد وأسرتي الكبيرة والصغيرة، أشكر كل من تكبد عناء السفر وجاء لزيارتي في لندن وكل من اتصل وكل من كتب حرفا يدعو فيه لشفائي، أشكركم جميعا من كل قلبي وبإذن الله نلتقي قريبا في ارض الوطن».