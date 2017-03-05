أقامت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة دورة في الإسعافات الأولية الخاصة بكيفية التعامل مع إصابات الملاعب المفاجئة التي تمثل خطرا على حياة اللاعبين، وذلك لمدربي الفئة c أمس بمقر الاتحاد، حاضر في الدورة مسؤولون من الطوارئ الطبية، تحت إشراف رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد د.عبد المجيد البناي.



وأكد نائب رئيس اللجنة الفنية مدير التطوير والتدريب بالاتحاد د.أحمد عبدالحميد أن الاتحاد يولي أهمية خاصة لمثل هذه الدورات، مضيفا أن السبت المقبل سيشهد عقد دورة مماثلة لمدربي الفئة B. وأشاد عبدالحميد بحرص المدربين على حضور الدورة، موضحا أن محترف الفريق الأول بنادي الكويت، السوري فراس الخطيب، كان من بين الحضور.